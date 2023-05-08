اشتريها بـ 55 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارة اقتصادية مستعملة

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة اقتصادية وبسعر مناسب داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والذي تتنوع به الكثير من الطرازات بحسب العلامات التجارية والتجهيزات الفنية، بالاضافة إلى الاسعار، والتصميمات الخارجية ايضا بين فئة السيدان أو الرياضية أو الهاتشباك.

وتعتبر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2005 من اشهر سيارات الهاتشباك في سوق المستعمل، والتي تكتسب شهرة كبيرة لمن يبحث عن سيارة صغيرة الحجم، لتساعدة على تلبيه حاجة الانتقال بالاضافة إلى أقل التكاليف الممكنه.

سيارة سوزوكي ماروتي

وتتميز السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2005، بحجمها الخارجي الصغير، والضي يمنحها افضلية الاصطفاف والتنقل ايضا، إلى جانب سهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها وبسر مناسب للجميع، على عكس البعض من الطرازات الاخرى والتي تحتاج إلى تكاليف اعلى.

سيارة سوزوكي ماروتي

وتعتبر السيارة سوزوكي ماروتي من اكثر السيارات توفيرًا للوقود، حيث تمتلك السيارة محرك صغير الحجم، يأتي بسعة لترية بلغت 800 سي سي، بالاضافة إلى امتلاك السيارة لناقل سرعات رباعي النقلات يدوي "مانيوال" بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سيارة سوزوكي ماروتي

وتأتي السيارة سوزوكي ماروتي 2005 باطارات 13 بوصة، مع مقدمة مدببة الشكل، ومصابيح حادة صغيرة، بالاضافة إلى عدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، وصادم أمامية وخلفي باللون الاسود، مع بعض التجهيزات الداخلية المعدلة.

سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2005

ظهرت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2005، عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات بسعر يبلغ 55 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة خارجية وداخلية جيدة.