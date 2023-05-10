تعرف على أسعار سوزوكي ديزاير الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة ديزاير موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتعتبر السيارة ديزاير موديل 2022 من ضمن السيارات السيدان ، والتى تأتى بثلاث فئات سعرية داخل السوق المحلية المصرية ، وتم زيادة اسعارها من جديد ، بزيادة قدرها من 35 الف جنيه الى 65 الف جنيه .

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، ويعمل ناقلى الحركة المانويل والاتوماتيك المتوفرين فى السيارة بالجر الامامي للعجلات .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

ويصل اقصى عزم للدوران للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 إلى 113 نيوتن/متر، ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، بعدة تجهيزات منها، مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة باور، مع نظام صوتي ترفيهي، وحساسات ركن خلفية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسع لـ 5 افراد، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 378 لترا، و نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير 2022 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية، و خاصية الغلق المركزي للابواب، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف للهواء، مع مكابح ABS و EBD .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

اما عن أسعار سوزوكي ديزاير الجديدة

- أول فئة مانيوال بسعر 429.900 ألف بدلاً من 394.900 ألف بزيادة 35 ألف.

- ثاني فئة هاي لاين بسعر 529.900 ألف بدلاً من 464.900 ألف بزيادة 65 ألف.

- ثالث فئة توب لاين بسعر 544.900 ألف بدلاً من 479.900 ألف بزيادة 65 ألف جنيه.