سوزوكي تعلن أسعار سيلاريو الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة سيلاريو موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات .

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتعتبر سوزوكي سيلاريو موديل 2022 من ضمن السيارات الهاتشباك ، والتى تأتى باربع فئات سعرية داخل السوق المحلية المصرية ، وتم زيادة اسعارها من جديد ، بزيادة قدرها من 25 الف جنيه الى 30 الف جنيه .

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، تستمد قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي، ينتج 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران .

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

كما دعمت سوزوكي سيلاريو موديل 2022، بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي السرعات مانيوال، والاخر بقدرات أوتوماتيكية الاداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات .

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 من الوقود بنسبة 3.7 لتر لكل 100 كم ، وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو 2022 إلى 140 كم/ساعة .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، بطول 3695 مم، و 1655 مم للعرض، و 1555 مم للارتفاع .

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتاتى السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 ، بمكيف للهواء، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات اخرى مثل نظام صوتي وترفهي، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية ، من بينها فرامل مانعة للانغلاق، والتوزيع الالكتروني، مع 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية .

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

اما عن اسعار سوزوكي سيلاريو الجديدة

- أول فئة مانيوال GA بسعر 399.900 ألف بدلاً من 374.900 ألف

- ثاني فئة مانيوال GL بسعر 409.900 ألف جنيه بدلاً من 384.900 ألف

- ثالث فئة مانيوال بجنوط ألمنيوم بسعر 419.900 ألف جنيه بدلاً من 394.900 ألف

- رابع فئة أوتوماتيك GL بسعر 489.900 ألف جنيه بدلاً من 459.900 ألف