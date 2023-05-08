سعر ومواصفات كيا K8 الهايبرد 2023 بالسعودية| صور

تقدم سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 بتجهيزات EX، وتنتمي سيارة كيا K8 الهايبرد إلي فئة السيارات السيدان الفارة، وتتوافر سيارة K8 الهايبرد بفئة واحدة داخل السوق السعودي للسيارات.

كيا K8 الهايبرد موديل 2023

مواصفات الأمان لـ كيا K8 الهايبرد

تحتوي سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 علي الكثير من سائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة ذكي، ومساعد تجنب التصادم، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه وجود ركاب في المقاعد الخلفية، ومساعد الركن، وحساسات أمامية، وكاميرا رؤية خلفية.

كيا K8 الهايبرد موديل 2023

محرك كيا K8 الهايبرد

زودت سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سى تيربو هجين، ينتج قوة 180 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وتستهلك سيارة كيا K8 22.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

كيا K8 الهايبرد موديل 2023

مقصورة كيا K8 الهايبرد

تمتلك مقصورة سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مقاعد بكسوة من الجلد، ومقاعد أمامية بميزة التدفئة والتبريد، بالإضافة الي ميزة ضبط وضعية المقعد كهربائيا، وذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، وفتحة سقف بانوراما، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاحن جوال لاسلكي، ونظام إضاءة محيطية داخلية، ونظام معلومات ترفيهي بشاشة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، ونظام ملاحة، ونظام صوت راقي من ميريديان، ونظام التعرف على الأوامر الصوتية، و شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة، ومرايات رؤية خلفية ذاتية التعتيم.

مقصورة كيا K8 الهايبرد موديل 2023

سعر كيا K8 الهايبرد 2023

تباع سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 في السعودية بسعر 192.163 ألف ريال سعودي شامل الضريبة مع ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر للبطارية.