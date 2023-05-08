سعر ومواصفات كيا K8 الهايبرد 2023 بالسعودية| صور

تقدم سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 بتجهيزات EX، وتنتمي سيارة كيا K8 الهايبرد إلي فئة السيارات السيدان الفارة، وتتوافر سيارة K8 الهايبرد بفئة واحدة داخل السوق السعودي للسيارات.
مواصفات الأمان لـ كيا K8 الهايبرد
تحتوي سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 علي الكثير من سائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة ذكي، ومساعد تجنب التصادم، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه وجود ركاب في المقاعد الخلفية، ومساعد الركن، وحساسات أمامية، وكاميرا رؤية خلفية.
محرك كيا K8 الهايبرد
زودت سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سى تيربو هجين، ينتج قوة 180 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وتستهلك سيارة كيا K8 22.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.
مقصورة كيا K8 الهايبرد
تمتلك مقصورة سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مقاعد بكسوة من الجلد، ومقاعد أمامية بميزة التدفئة والتبريد، بالإضافة الي ميزة ضبط وضعية المقعد كهربائيا، وذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، وفتحة سقف بانوراما، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاحن جوال لاسلكي، ونظام إضاءة محيطية داخلية، ونظام معلومات ترفيهي بشاشة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، ونظام ملاحة، ونظام صوت راقي من ميريديان، ونظام التعرف على الأوامر الصوتية، و شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة، ومرايات رؤية خلفية ذاتية التعتيم.
سعر كيا K8 الهايبرد 2023
تباع سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 في السعودية بسعر 192.163 ألف ريال سعودي شامل الضريبة مع ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر للبطارية.