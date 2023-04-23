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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبكترا أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه| صور

كيا سبكترا موديل
كيا سبكترا موديل 2003

تعتبر السيارة كيا سبيكترا أحد أبرز السيارات الكورية المستعملة بالسوق المصرية، حيث تعتمد على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، كما تتميز بالاعتمادية، كما تتوفر قطع غيارها بسهولة وبأسعار رخيصة.

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وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

كيا سبكترا موديل 2003 

مواصفات السيارة كيا سبكترا موديل 2003

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2003 على محرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانية تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات.

ويمكن للسيارة كيا سبكترا موديل 2001 الانطلاق من الثبات والتسارع إلى 100كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة كيا سبكترا موديل 2003 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

كيا سبكترا موديل 2003 

أسعار السيارة كيا سبكترا موديل 2003 مستعملة

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

كيا سبيكترا سبكترا أوتوماتيك كيا سبكترا موديل 2003 سوق المستعمل

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