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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تقترب من مليون جنيه .. أسعار كيا أكسيد الجديدة بالسوق المصري| صور

كيا اكسيد موديل 2022
كيا اكسيد موديل 2022

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الكورية كيا عن زيادة جديدة لأسعار السيارة كيا أكسيد بالسوق المصري، وتتوفر بفئتين هما HIGHLINE و TOP LINE.

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كيا اكسيد موديل 2022 

مواصفات السيارة كيا أكسيد موديل 2022

تعتمد السيارة كيا أكسيد موديل 2022 على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 160 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 253 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات.

 

تعتمد السيارة كيا أكسيد موديل 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثانية.

كيا اكسيد موديل 2022 

يبلغ متوسط استهلاك السيارة كيا اكسيد موديل 2022 من الوقود نحو 6.1 لتر عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، بينما يمكنها الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية .

كيا اكسيد موديل 2022 

تأتي السيارة كيا اكسيد 2022 بجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 426 لترا، و مكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية والستارية، وخاصية الثبات الالكتروني، ومثبت سرعة، وبنسبة طول بلغت 4395 مم، بالإضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق.

كيا اكسيد موديل 2022 

الأسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد موديل 2022 

الفئة الاولى High Line كيا اكسيد موديل 2022 بسعر 949,900 جنيه جنيه بدلاً من 699,900 جنيه.

الفئة الثانية Top Line كيا اكسيد موديل 2022 بسعر 999,900 جنيه بدلاً من 759,900 جنيه.

كيا اكسيد 2022 كيا أكسيد كيا اكسيد كيا اكسيد موديل 2022

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