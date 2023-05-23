ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت RB .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي في مصر عن زيادات أسعار طراز أكسنت RB موديل 2023 خلال بداية شهر مايو الحالي .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023



أوضح وكيل هيونداي ، أن السيارة أكسنت RB موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان بالسوق المحلى ، وتم زيادة سعرها ٢٠ الاف جنيه الي ٢١ ألف جنيه .

وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، داخل السوق المحلى المصري قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023



و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وقاعدة عجلات بطول 2570 مم، وتصل مساحة حقيبة السيارة الخلفية الي 389 لترًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023



وتم تجهيز السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة تنبيه ضد السرقة، ونظام تنبيه عدم ارتداء حزام الأمان، ونظام تنبيه تجاوز السرعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، ومخارج AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وأزرار للتحكم في وسائل الترفيه، ومثبت سرعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023



أسعار هيونداي أكسنت RB 2023 الجديدة

وارتفع سعر السيارة كالتالي :

GL بسعر 480 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

SR بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 470 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

DAB ABS بسعر 505 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

هاي لاين 520 ألف جنيه بدلاً من 499 ألف جنيه بزيادة 21 الف جنيه.

أعلى فئة 530 ألف جنيه بدلاً من 509 ألف جنيه بزيادة 21 الف جنيه.