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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تنشر صور للشاحنة سايبرتراك باختبار الشتاء.. شاهد

الشاحنة الكهربائية
الشاحنة الكهربائية تسلا سايبرتراك

نشرت شركة تسلا الرائدة فى صناعة المركبات الكهربائية ، مؤخرا صور جديدة للشاحنة الكهربائية سايبرتراك ، والتى تؤكد على قرب تسليمها للعملاء.

الشاحنة الكهربائية تسلا سايبرتراك

وكان اخر ظهور للشاحنة الكهربائية تسلا سايبرتراك في العلن منذ ظهور النموذج الأولي في عام 2019، و لم تكن العلامة التجارية قد حققت أي تقدم ملموس منذ ذلك الوقت للنموذج الأولي والتي لاحقته الكثير من الشائعات .

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وظهرت الشاحنة الكهربائية تسلا سايبرتراك ، فى صور جديدة وهى تنجرف في الثلج وتؤكد الشركة أن الشاحنة تخضع لاختبار الشتاء .

 

ولم تعلن شركة تسلا عن مكان هذه الصورة، أو حتى وقت التقاطها، لكن يظهر بوضوح أن الشاحنة في طريقها إلى الإنتاج، ولكن في المرة الأخيرة التي ظهر فيها اختبارًا للنموذج الأولي لـ تسلا سايبرتراك، كشف مقطع فيديو الشاحنة وهي عالقة في حقل موحل بالقرب من المقر الرئيسي لشركة تسلا في تكساس .

 

وظهرت وقتها بعض الصور ومقاطع الفيديو الأخرى التي ، تضم أحدث نموذجين للشاحنة بقطع أصلية جاهزة للإنتاج مثل المرايا الجانبية، والجنوط العادية.

الشاحنة الكهربائية تسلا سايبرتراك

من المفترض أن يبدأ إنتاج سايبرتراك بشكل جدي في وقت لاحق من هذا العام. الرئيس التنفيذي إيلون ماسك واثق من أن الشركة يمكن أن تبيع ما بين 250.000 و 500.000 نموذج سنويًا ، مشيرًا إلى أن تسلا "ستجني ما يريده الناس ويمكنهم تحمله".

من المحتمل ألا تكلف تسلا سايبرتراك 40 ألف دولار عند طرحها للبيع، كما ذكر ماسك سابقًا، لكنه يقول إن الشاحنة الصغيرة ستظل قادرة على المنافسة مع الشاحنات الكهربائية الأخرى مثل فورد لايتنينج و ريفيان R1T و جي إم سي هامر الكهربائية وغيرها من السيارات التي ستضرب السوق في السنوات القليلة المقبلة.

شركة تسلا الشاحنة الكهربائية تسلا سايبرتراك الشاحنة الكهربائية تسلا سايبرتراك

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