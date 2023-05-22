4 حصان فقط.. ما هي أول سيارة أنتجتها «فيات» في التاريخ

تأسست فيات في عام 1899 في مدينة تورينو الإيطالية، على يد مجموعة من رجال الأعمال بقيادة جوفاني أغنيلي.

فيات Fiat 4 HP

وقد ابتكر هؤلاء رجال الأعمال الفكرة بعد أن شاهدوا أهمية السيارات في تلبية الحاجة المتزايدة لوسائل النقل السريعة والمريحة في العصر الحديث ، الأمر الذي دفعهم للعمل على تصميم وإنتاج سياراتهم الخاصة فيات .

وكانت أول سيارة تم إنتاجها بواسطة فيات هي Fiat 4 HP ، وكانت هذه السيارة تستخدم محرك بنزين بأربع أسطوانات يولد 4 حصان.

وتم تصميم هذه السيارة بشكل بسيط وكلاسيكي، وكانت قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 35 كيلومترًا في الساعة، وهي سيارة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.

فيات Fiat 4 HP

كما كانت السيارة مجهزة بعجلات خشبية وإطارات مطاطية، وكانت تستخدم بشكل رئيسي للتنقل في المدن بشكل عام.

فيات Fiat 4 HP

وقد أثبتت إنتاجات فيات جودتها وتميزها، وقد تم تأسيس فروع لها في جميع أنحاء العالم، وتم انتاج الكثير من السيارات المميزة على مدى السنوات العديدة التي تلت إنتاجها الأول.

فيات Fiat 4 HP

وقد استمرت فيات في تطوير تصاميمها وتحديث تكنولوجيتها، وتوسيع مجموعة منتجاتها، وفي الوقت الحاضر تقدم فيات مجموعة متنوعة من السيارات، بما في ذلك السيارات الصغيرة والعائلية والرياضية والفاخرة والاقتصادية، كما توفر الشركة سيارات كهربائية وهجينة حديثة.

فيات Fiat 4 HP

ومنذ إنتاجها أول سيارة في عام 1899، نجحت فيات في التطور والنمو وتحويلها إلى واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم، والتي تتميز بجودة منتجاتها وسمعتها الممتازة في جميع أنحاء العالم ، و كانت هذه السيارة هي البداية لفيات في مجال صناعة السيارات .