تتربع العلامة التجارية اليابانية العملاقة تويوتا على عرش مبيعات السيارات فى المملكة العربية السعودية ، بسبب ما تمتلكه من أسطولاً متنوعاً من السيارات تناسب كل الأعمار والفئات .

تويوتا رايز موديل 2023

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية ، وهى السيارة تويوتا رايز موديل 2023 .

وتمتلك تويوتا رايز موديل 2023، خيارين من المحركات ، اولهما محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 87 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، بتقنية الدفع الامامي.

تويوتا رايز موديل 2023

اما المحرك الثانى للسيارة تويوتا رايز موديل 2023، فياتى "تيربو" 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، مع قوة ضخ اجمالية بلغت 97 حصانا، و 140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة CVT اوتوماتيكي الاداء ايضا.

تويوتا رايز موديل 2023

تقدم السيارة تويوتا رايز موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، جنوط ألمنيوم تتراوح بين 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة تدعم تطبيقات اندرويد اوتو و ابل كار بلاي، وكاميرا خلفية، وحساسات حركة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي.

تويوتا رايز موديل 2023

وتحتوي السيارة تويوتا رايز موديل 2023 على نظام TPWS لمتابعة ضغط الاطارات، والمساعدة في صعود المرتفعات، ونظام VSC للتحكم بالتوازن، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح المانعة للانغلاق، وقفل مركزي، ونوافذ كهربائية، ونظام PWR للتحكم في وضعية القيادة، و نظام VSC الخاص بالتحكم في التوازن.

تويوتا رايز موديل 2023

اما عن اسعار تويوتا رايز موديل 2023 بالمملكة العربية السعودية :

- فئة XLE بسعر 66,240 ريال سعودي.

- فئة لمتد بسعر 72,910 ريال سعودي.