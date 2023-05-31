سعر أخر نسخ هيونداي I10 الهاتشباك بمصر

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 بمختلف فئاتها ومنها السيدان، والهاتشباك والكروس أوفر، حيث يرغب المصريين دائما ومنهم الشباب في الحصول علي سيارات هاتشباك لما تحتوي عليه من مميزات منها، تصميمها الشبابي، ومحركها القوي ، بالإضافة الي ارتفاعها المناسب عن الأرض.

هيونداي I10 الهاتشباك الجديدة

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات أخر نسخ هيونداي I10 الهاتشباك بمصر مديل 2022 :

مواصفات الأمان بـ هيونداي I10

سيارة هيونداي I10 الهاتشباك الجديدة

زودت سيارة هيونداي I10 الهاتشباك بالعديد من مميزات الأمان والسلامة منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD ، وبرنامج التحكم في الثبات ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، و أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب.

محرك هيونداي I10

هيونداي I10 الهاتشباك الجديدة موديل 2022

تنتج سيارة هيونداي I10 الهاتشباك الجديدة قوة قدرها 84 حصان، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1200 سي سي، وتمتلك عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 118 نيوتن/متر.

مقصورة هيونداي I10 الهاتشباك

مقصورة هيونداي I10 الهاتشباك موديل 2022

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي I10 الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، وخاصة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبلوتوث، وخاصية التحكم بالأوامر الصوتية، وتكييف هواء أوتوماتيك، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة واحدة، وكاميرا خلفية، ومدخل AUX، ومدخل USB، وزجاج كهربائي، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج.

سعر أخر نسح من هيونداي I10 الهاتشباك

هيونداي I10 الهاتشباك الجديدة 2022

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I10 الهاتشباك موديل 2022 تباع بسعر 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I10 الهاتشباك موديل 2022 تباع بسعر 385 ألف جنيه .