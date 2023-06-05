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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات عالية وتصميم فاخر.. هيونداي تطرح نسختها الجديدة AZERA موديل 2024

هيونداي AZERA موديل
هيونداي AZERA موديل 2024

تواصل شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تألقها بعد طرح نسختها الجديدة AZERA موديل 2024 في اسواق الشرق الأوسط، والتي تعد واحدة من احدث اصدارات الصانع الكوري الجنوبي في المنطقة، والتي تأتي بالعديد من التجهيزات القوية، مع تصميم خارجي يتسم بالفخامة.

هيونداي AZERA موديل 2024

بقدرات عالية وتصميم فاخر .. هيونداي AZERA موديل 2024

 

تحتوي السيارة هيونداي AZERA موديل 2024 على عرض يبلغ قياسها 12.3 بوصة تعمل باللمس، يمكنها دعم التطبيقات الحديثة وانظمة الملاحة، بالاضافة إلى وحدة اخرى قياسها 10.25 بوصة للتحكم في نظام حركة مكيف الهواء، والذي يعمل بشكل اوتوماتيكي.

هيونداي AZERA موديل 2024

وتتوافر السيارة هيونداي AZERA موديل 2024 بمحرك توربيني هجين سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 180 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 3500 سي سي طراز GDI، يضخ قوة إجمالية قدرها 300 حصانا.

هيونداي AZERA موديل 2024

وتضم السيارة هيونداي AZERA موديل 2024 العديد من الاتجهيزات مثل، شاشة عرض التنبيهات (HUD)، نظام المعلومات والترفيه الجديد من هيونداي موتور، نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE، مقاعد واسطع مصنوعة من مواد معالجة بمضادات الجراثيم، مجموعة من حساسات الحركة، وكاميرا محيطة للمتابعة، والعديد من انماط القيادة.

هيونداي AZERA موديل 2024

وتتمتع السيارة هيونداي AZERA موديل 2024 باطلالة خارجية عصرية للغاية، حيث تضم مقابض للابواب قابلة للحركة، وشبكة امامية تتمتع بالعديد من الفتحات الهوائية، مع اضاءة LED، ومصابيح أمامية نحيفة، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية "طي"، وعدة لمسات خارجية تعزز من التصميم العصري للسيارة.

هيونداي Azera تقنية الفار السيارة هيونداي AZERA موديل 2024 AZERA موديل 2024

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