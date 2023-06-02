بعد طرح موديل 2024 .. سعر ومواصفات هيونداي اكسنت RB

شهدت السيارة هيونداي اكسنت RB، زيادة سعرية جديدة محليًا، وذلك بعد طرح موديلات 2024، حيث ارتفعت أسعار تلك النسخة بنسبة قدرها 19 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من هذه السيارة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، لتبدأ أسعارها الرسمية من 499 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB بعد تقديم موديلات 2024 بالاضافة إلى أبرز مواصفاتها الفنية.

اعتمدت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على نفس المواصفات الفنية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات "دفع أمامي"، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 11.1 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري

الفئة الاولى هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 499 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 509 آلاف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 524 ألف جنيه بدلاً من 505 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 539 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 549 ألف جنيه بدلاً من 530 ألف جنيه.