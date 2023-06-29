بمميزات كورية| اركب هيونداي إلنترا CN7 بـ 440 ألف جنيه

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويتنافس مصني السيارات علي التواجد بداخل سوق السيارات المحلي لأهمية الاستراتيجية في المنطقة، ومن ضمن تلك السيارات تقدم شركة هيونداي الكورية سيارة إلنترا CN7 ، وتنتمي هيونداي إلنترا الي فئة السيارات السيدان العائلية واسعة المساحة .

هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 السيدان

- تكنولوجيات هيونداي إلنترا CN7

مقصورة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 السيدان

زودت سيارة هيونداي إلنترا CN7 السيدان الجديدة بالعديد من التكنولوجيات الحديثة والمتطورة منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل AUX، وUSB، وراديو، وكاسيت، ونظام وصتي ، وبلوتوث، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، وفرش مقاعد من القماش، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الجانبية، ودرج تخزين مثبت بالتابلوه الأمامي .

- محرك إلنترا سى ان 7

سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

زودت سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2022 السيدان الجديدة بمحرك 4 سلندر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتمتلك مرحك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 126 حصان، وتعتمد علي نظام الدفع الأمامي للعجلات .

- سعر سيارة هيونداي إلنترا CN7

هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 الجديدة

تتوافر سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 8 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات، وتباع الفئة الأولي من إلنترا سى ان 7 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر

440 ألف جنيه .