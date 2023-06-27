عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان الجيل الجديد.. سعر ومواصفات

السيارة هيونداي توسان
السيارة هيونداي توسان موديل 2022

أصبحت السيارات الـSUV الفاخرة جزءا لا يتجزء من إنتاج شركة هيونداي  ، والتى أنتجت منها العديد من الطرازات التى لاقت الترحاب من الجميع .

السيارة هيونداي توسان موديل 2022

وتعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2022، واحدة من هذه الطرازات الاتى انتجتها الشركة الكورية ، واصبحت ايقونة لدى العديد من الاسواق العالمية ، وخلال السطور التالية سنتعرف على سعرها والمواصفات داخل مصر . 

txt

5 سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه في مصر

txt

أسعار رينو لوجان الجديدة.. اعرف بكام

تحصل السيارة هيونداي توسان موديل 2022 على قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، بسعة 1600 سي سي، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

السيارة هيونداي توسان موديل 2022

تتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 أنطلاقاً من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9 ثوان فقط، و تصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

السيارة هيونداي توسان موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بأبعاد وقياسات هيكلية بلغت 4500 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1865 مم، و 1651 مم للارتفاع، مع خلوص ارضي يقدر بـ 170 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، وخزان للوقود بسعة 54 لتر.

السيارة هيونداي توسان موديل 2022

اما عن الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان 2022  في مصر

- فئة SHADOW بسعر 1,040,000 جنيه.

- فئةBLAZE بسعر 1,075,000 جنيه.

- فئةREDINE بسعر 1,155,000 جنيه.

- فئةNIGHT بسعر 1,265,000 جنيه.

- فئةMID-NIGHT بسعر 1,275,000 جنيه.

- فئةBLACK DIAMOND بسعر 1,355,000 جنيه.

- فئةCOLLECTOR بسعر 1,365,000 جنيه.

هيونداي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 توسان هيونداي توسان توسان موديل 2022 السيارة هيونداي السيارة هيونداي توسان السيارات الـSUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

موضوعات متعلقة

مزاد سيارات جديد لـ جمرك الإسكندرية .. تفاصيل

رسميا.. تويوتا تؤكد عودة لاند كروزر للسوق الأمريكي بعد أعوام من الغياب

أبوظبي تشتري حصة من علامة نيو الصينية للسيارات الكهربائية

أكثر سيارة مبيعا في العالم خلال الربع الأول من 2023

تضم الأرخص.. قائمة أسعار شانجان 2023 في مصر

شاهد .. قصة أصل شعار بورش الألمانية وسر حيوانها الأسطوري

بعد انتقاله للسعودية .. تعرف على سيارة كريم بنزيمة الجديدة وسعرها الخرافي

بكام دلوقتي .. أسعار هيونداي إلنترا إتش دي 2024

ترشيحاتنا

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارته| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا بمصر

رئيس الإمارات وشيخ الأزهر يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

بيان أمريكي بريطاني فرنسي يرسل تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة.. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. هذه قيمة عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ