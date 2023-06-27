هيونداي توسان الجيل الجديد.. سعر ومواصفات

أصبحت السيارات الـSUV الفاخرة جزءا لا يتجزء من إنتاج شركة هيونداي ، والتى أنتجت منها العديد من الطرازات التى لاقت الترحاب من الجميع .

السيارة هيونداي توسان موديل 2022

وتعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2022، واحدة من هذه الطرازات الاتى انتجتها الشركة الكورية ، واصبحت ايقونة لدى العديد من الاسواق العالمية ، وخلال السطور التالية سنتعرف على سعرها والمواصفات داخل مصر .

تحصل السيارة هيونداي توسان موديل 2022 على قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، بسعة 1600 سي سي، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

السيارة هيونداي توسان موديل 2022

تتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 أنطلاقاً من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9 ثوان فقط، و تصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

السيارة هيونداي توسان موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بأبعاد وقياسات هيكلية بلغت 4500 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1865 مم، و 1651 مم للارتفاع، مع خلوص ارضي يقدر بـ 170 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، وخزان للوقود بسعة 54 لتر.

السيارة هيونداي توسان موديل 2022

اما عن الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان 2022 في مصر

- فئة SHADOW بسعر 1,040,000 جنيه.

- فئةBLAZE بسعر 1,075,000 جنيه.

- فئةREDINE بسعر 1,155,000 جنيه.

- فئةNIGHT بسعر 1,265,000 جنيه.

- فئةMID-NIGHT بسعر 1,275,000 جنيه.

- فئةBLACK DIAMOND بسعر 1,355,000 جنيه.

- فئةCOLLECTOR بسعر 1,365,000 جنيه.