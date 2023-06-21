أصدرت هيونداي بعض الإعلانات المهمة اليوم في حدث يوم المستثمر التنفيذي لعام 2023 في سيول، كوريا الجنوبية.

في إطار استراتيجية كهربة جديدة تسمى "Hyundai Motor Way" ، تهدف شركة صناعة السيارات إلى زيادة حجم منتجاتها الكهربائية بسرعة، والتصنيع الفعال ، وهندسة المنتجات المرنة لخفض التكاليف، نتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد هوامش الربح، حيث تستهدف هيونداي هوامش ربح بنسبة 10% على مركباتها الكهربائية القادمة بحلول عام 2030.

هيونداي تستهدف 10٪ هوامش ربح على المركبات الكهربائية المستقبلية

سيتم تمكين ذلك من خلال منصة السيارة الكهربائية الجديدة المسماة العمارة المعيارية المتكاملة (IMA) التي تخطط هيونداي لإطلاقها كبديل لهندسة E-GMP الحالية، وذلك لأن IMA سيوحد الوحدات والأجزاء بين النماذج لتوسيع وفورات الحجم بشكل أكبر وتقليل تكاليف تطوير المركبات الكهربائية بشكل كبير.

هيونداي تستهدف 10٪ هوامش ربح على المركبات الكهربائية المستقبلية

قالت شركة صناعة السيارات الكورية إن المنصة الجديدة ستستخدم من قبل 13 طرازًا مخصصًا للمركبات الكهربائية من العلامات التجارية هيونداي وكيا وجينيسيس حتى عام 2030.

وكجزء من هذه الاستراتيجية القائمة على الربح، أشارت هيونداي إلى أنها ستبني المزيد من المركبات الكهربائية في الإنتاج المختلط مع مركبات الاحتراق الداخلي في مصانع التجميع الحالية.

هيونداي تستهدف 10٪ هوامش ربح على المركبات الكهربائية المستقبلية

ستستثمر هيونداي أيضًا في خط كهربائي مخصص، بما في ذلك مصنع في جورجيا من المقرر افتتاحه في عام 2024 وآخر في كوريا الجنوبية من المقرر أن يبدأ العمل في عام 2025.

هيونداي تستهدف 10٪ هوامش ربح على المركبات الكهربائية المستقبلية

أعلنت شركة صناعة السيارات أيضًا عن تفاصيل حول طرح بطاريات الجيل التالي، والتي ستشمل حزم فوسفات الليثيوم والحديد (LFP) اعتبارًا من عام 2025 وبطاريات محسنة من النيكل والكوبالت والمنجنيز، بالإضافة إلى ذلك ، قالت هيونداي إنها تعمل على تطوير بطاريات الليثيوم والبطاريات الصلبة، مع إعداد إنتاج تجريبي للحالة الصلبة.

قال الرئيس التنفيذي لعلامة هيونداي التجارية ، جيهون تشانغ ، إن الشركة ستستثمر أكثر من 28 مليار دولار (35.8 تريليون وون) على مدى السنوات العشر المقبلة في مجال الكهرباء بموجب خارطة طريق "هيونداي موتور واي" ، بما في ذلك 7.45 مليار دولار (9.5 تريليون وون) للبطاريات، وسيتم تخصيص الباقي لمنصة EV المعيارية الجديدة وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للعلامة التجارية للمركبات الكهربائية.

قال تشانج إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية تنمو بشكل أسرع مما كان متوقعا في الأصل، وهذا هو السبب في أن هيونداي تكثف الاستثمار لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

رفعت هيونداي توقعات مبيعاتها إلى 2 مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030 ، ارتفاعًا من هدفها السابق البالغ 1.87 مليون، وللمقارنة ، تتوقع العلامة التجارية الشقيقة كيا، التي ستستخدم نسخة من منصة IMA الجديدة ، مبيعات بنحو 1.6 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

يتشابه إجمالي المجموعة البالغ 3.6 مليون سيارة كهربائية في عام 2030 مع 3.5 مليون مركبة تستهدفها تويوتا في نفس الإطار الزمني.