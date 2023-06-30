كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشرح من خلاله صاحب الفيديو فكرة الانفجار الداخلي الذي حدث للغواصة تيتان المنكوبة قبل أيام.

واستخدم صاحب الفيديو عبوة مياه غازية فارغة لتوضيح الفكرة بطريقة سهلة ومثيرة للاهتمام، عبر تسخين عبوة مياه غازية فارغة ثم قلبها ووضعها في طبق به مياه.

الانفجار الداخلي للغواصة تيتان

يشير صاحب الفيديو إلى أن الانفجار الداخلي الذي حدث للغواصة تيتان كان نتيجة لتراكم الهيدروجين في الغلاف الجوي للغواصة، والذي يمكن أن يحدث عندما يتم إطلاق الأكسجين من الغواصة أثناء الغوص تحت الماء. وباستخدام العبوة الفارغة، يمكن للمشاهدين رؤية كيف يمكن للغاز أن يتراكم في المكان الضيق ويتسبب في انفجار.

تفاعل الكثيرون مع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى الفيديو اعجابًا كبيرًا من قبل المستخدمين الذين أثنوا على الطريقة البسيطة والفعالة التي استخدمها صاحب الفيديو لتوضيح الفكرة الفيزيائية المعقدة.

ما هو الانفجار الداخلي ؟

الانفجار الداخلي هو حدث يحدث عندما يتم تراكم الغاز في مكان مغلق وضيق، ويتسبب ذلك في زيادة الضغط داخل المكان المغلق ويؤدي في النهاية إلى انفجار. ويمكن أن يحدث الانفجار الداخلي في العديد من الأماكن مثل الغلاف الجوي للأجهزة الإلكترونية أو السيارات أو الغواصات أو أي مكان ضيق آخر يحتوي على غاز.

وتتسبب العوامل المختلفة في حدوث الانفجار الداخلي، مثل تراكم الغاز بسبب عدم التهوية الكافية أو الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية أو الحرارة الزائدة وغيرها من العوامل.

يمكن أن يؤدي الانفجار الداخلي إلى خسائر كبيرة في الممتلكات والإصابات أو الوفاة في بعض الحالات. ومن المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي حدوث الانفجار الداخلي، مثل الحفاظ على التهوية الكافية وتفقد الأجهزة الإلكترونية بشكل دوري وتجنب الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية والحرارة الزائدة.