شاهد.. اللقطات الأولي لحطام الغواصة تيتان لحظة وصولها لـ كندا

أظهرت صور، تم تداولها علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، اللقطات الأولي لحطام الغواصة “تيتان”، التي تحطمت في المحيط الأطلسي، خلال رحلة استكشافية لسفينة “تيتانيك”.

وأوضحت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، أن الصور تم التقاطها لحظة وصول الحطام إلى ميناء سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، أن حطام الغواصة “تيتان” التي تحطمت في المحيط الأطلسي خلال رحلة استكشافية إلى “تيتانيك”، تم إخراجه من المحيط ونقله إلي كندا.

وحسب “سي بي سي نيوز”، عادت السفينة الكندية هوريزون، المشاركة في عملية الإنقاذ، إلى ميناء سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية مع حطام الغواصة "تيتان".

وفقا للشبكة الكندية، كان من بين الحطام قطعة نصف دائرية تبين أنها مقدمة الغواصة “تيتان”، بالإضافة إلى قطعة من لوحة جانبية.

وأوضحت أنه سيتم تسليم حطام الغواصة إلى المحققين لمعرفة أسباب المأساة.