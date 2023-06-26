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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل الخطأ مقصود.. فتح تحقيق في أسباب كارثة الغواصة تيتان

الغواصة تيتان
الغواصة تيتان

أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه سيفتح تحقيقًا في الكارثة التي وقعت في الغواصة تيتان، والتي أدت إلى مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها. 

تحقيق للغواصة تيتان

ووفقًا لكبير المحققين Cpt Jason Neubauer، فإن الأولوية الآن هي استعادة الحطام من الغواصة تيتان، وسيتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة العثور على رفات بشرية.

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وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، قال جيسون نيوبار، في مؤتمر صحفي عُقد في بوسطن، إن التحقيق سيتم إجراؤه بالتعاون مع السلطات الكندية والمملكة المتحدة والفرنسية، وسيتم التركيز على التحديد الدقيق لسبب الكارثة وتقديم توصيات لمنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل.

وكانت الغواصة تيتان تغوص في حطام تيتانيك في 18 يونيو عندما انفجرت، مما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها. وسيكون التحقيق الذي سيجريه خفر السواحل الأمريكي قادرًا على التوصية بتهم مدنية أو جنائية في حالة وجود مخالفات أو إهمال في السلامة.

تم العثور حتى الآن على خمس قطع رئيسية في حقل حطام كبير على عمق 3800 متر (12467 قدمًا) بالقرب من قوس تيتانيك. 

حطام الغواصة تيتان

وأكد كبير المحققين Cpt Jason Neubauer أن المحققين سيتخذون جميع الاحتياطات إذا تم العثور على رفات بشرية أثناء عمليات التعافي. 

وأشار إلى أن التحقيق قد يؤدي إلى إعداد لوائح أكثر صرامة وتوصيات تتعلق بالسلامة للغواصات، لكنه لم يستطع تحديد المدة التي سيستغرقها استكمال التحقيق. 

وتم إجراء المقابلات بالفعل في مدينة سانت جون الكندية حيث تم إطلاق الغواصة تيتان وسحبها إلى شمال المحيط الأطلسي بواسطة سفينة الدعم بولار برينس. وقد صعد محققون كنديون على متن سفينة الدعم يوم السبت كجزء من تحقيقهم في الكارثة.

وفيما يتعلق بتكلفة عملية البحث والإنقاذ، رفض جون موجر في خفر السواحل الأمريكي الإجابة عن السؤال. وأوضح الأدميرال موجر أن فرض رسوم على البحث والإنقاذ ليس سياسة الخدمة، ولا يتم فرض تكلفة على أرواح البشر أو إنقاذ الناس في بيئة خطرة للمحيط.

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