انفجرت بعد ساعة و45 دقيقة فقط.. تفاصيل جديدة عن غواصة تيتان |فيديو

كشف الربان البحري صالح حجازي، تفاصيل جديدة في حادث الغواصة تيتان، قائلاً "تيتان ليست غواصة ولا يطلق عليها اسم غواصة ولكنها غرفة ضغط لتغطيسها في الماء وهي جميعها غرفة ضغط ولا تحتوي بداخلها على غرفة ضغط".

وأضاف "صالح حجازي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن تيتان يكون لها سفينة أم هي التي تتحرك بها ومن ثم ينزلها في المكان المراد لاكتشافه لأنها لا تستطيع أن تبحر بمفردها والأشياء الموجودة في جوانبها لتحديد مكانها فقط.

وتابع الربان البحري، أن تيتان تحطمت ولم تنفجر من الضغط كما انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لم تستطع تحمل الضغط تحت أعماق البحر، موضحاً أن تيتان انفجرت بعد نزولها المياه بساعة و 45 دقيقة فقط عندما كانت على عمق 3200 متر تحت سطح الماء.