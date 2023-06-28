فتح تحقيق في سبب الكارثة | نقل حطام الغواصة تيتان إلى كندا

ذكرت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، اليوم الأربعاء، أن حطام الغواصة “تيتان” التي تحطمت في المحيط الأطلسي خلال رحلة استكشافية إلى “تيتانيك”، تم إخراجه من المحيط ونقله إلي كندا.

وحسب “سي بي سي نيوز”، عادت السفينة الكندية هوريزون، المشاركة في عملية الإنقاذ، إلى ميناء سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية مع حطام الغواصة "تيتان".

وفقا للشبكة الكندية، كان من بين الحطام قطعة نصف دائرية تبين أنها مقدمة الغواصة “تيتان”، بالإضافة إلى قطعة من لوحة جانبية.

وأوضحت أنه سيتم تسليم حطام الغواصة إلى المحققين لمعرفة أسباب المأساة.

وفي وقت سابق، قال الأدميرال جون موجر، ممثل خفر السواحل الأمريكي، إن خفر السواحل الأمريكي أطلق تحقيقا رسميا في مأساة غواصة "تيتان” التي اختفت في المحيط الأطلسي، وكذلك أسباب وفاة طاقمها.

وقال موجر، في مؤتمر صحفي: ”شكل خفر السواحل الأمريكي رسميا لجنة للتحقيق في فقدان هذه السفينة، فضلا عن مقتل خمسة أشخاص على متنها".

وأوضح أن قائد خفر السواحل، جيسون نيوباور، سيقود هذا التحقيق.