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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : ثورة 30 يونيو أعادت الأمن والاستقرار للشارع المصري

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

هنأت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بالذكري العاشرة لثورة  30 يونيو العظيمة قائلة : إن ذكري ثورة 30 يونيو ستظل خالدة في وجدان المصريين علي مدار التاريخ ، تلك الثورة العظيمة التي نجحت في استرداد الوطن وعودة مصر للمصريين بعد محاولات طمس هويته من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.


وأضافت " نبيه" أن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ  مؤكدة ان ثورة 30 يونيو  مهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري ،وعادت مصر دولة قوية مستقرة لها دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط .


ووجهت  نبيه التهنئة للقوات المسلحة المصرية التي انحازت للشعب المصري وإرادته ، مشيرة أن القوات المسلحة نجحت في مواجهة الإرهاب الذي صدرته جماعة الإخوان الإرهابية وتطهير مصر من الإرهاب من كافة حدودها.


وأشارت " نبيه" أن نجاح ثوة 30 يونيو ، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ،حكم البلاد ، لتبدا مصر مرحلة جديدة في البناء والاستقرار ، وتعود لها قوتها مرة  آخري موضحة أنه طوال الـ 10 سنوات خاضت مصر بقياد الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية  في كافة المجالات لتستطيع مصر تجاوز كافة التحديات والأزمات

شيماء محمود نبيه السيسي ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان الإرهابية

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