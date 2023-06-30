احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

الخرف ليس مرضًا محددًا ، ولكنه مجموعة من الحالات التي تتميز بضعف وظيفتين على الأقل في الدماغ ، مثل فقدان الذاكرة والحكم. ومع ذلك ، عندما يفكر الأشخاص في الخرف ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الشخص الذي يعاني من فقدان الذاكرة والارتباك، في حين أن هذه الأعراض شائعة للخرف ومرض الزهايمر (الشكل الأكثر شيوعًا للخرف) ، إلا أن هناك أيضًا بعض العلامات المبكرة والدقيقة التي غالبًا ما يتم تجاهلها ، مما يؤدي إلى التشخيص المتأخر والتأخير في الرعاية.

-مشاكل الكلام

وفقًا لخبراء الصحة ، فإن أكبر علامة مبكرة هي المشكلات المكانية جنبًا إلى جنب مع مشاكل الكلام والاتجاهات، تتضمن الصعوبة في اللغة العثور على صعوبة في تذكر الكلمات ، وبناء جملة غير صحيح ، وصعوبة في التعبير عن الذات، يمكن أن تظهر هذه العلامات قبل فقدان الذاكرة ، وفقًا لخبراء الصحة.

-المهارات البصرية أو المكانية

يمكن أيضًا أن تتأثر المهارات البصرية أو المكانية للشخص مبكرًا، قد يواجهون صعوبة في التنقل في طريق مألوف سابقًا أو يحتاجون إلى اتجاهات GPS إلى طريق كانوا على دراية بها سابقًا.

-علامات أخرى أقل شيوعًا

بصرف النظر عن الأعراض المذكورة أعلاه ، تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا صعوبة في إكمال المهام المألوفة ، وحساسية الضوضاء وتغير في الذوق والشم، قد يواجه الشخص أيضًا تغييرًا مفاجئًا في الشخصية أو الحالة المزاجية دون تفسير أساسي.



متى ترى الطبيب؟

حاليا ، لا يوجد علاج للخرف. ومع ذلك ، فإن التشخيص المبكر يمكن أن يحسن نوعية الحياة ويوقف المرض من التقدم بسرعة، إذا واجهت أي أعراض غير عادية أو لاحظت ظهور أي من العلامات المذكورة أعلاه على أي شخص في عائلتك ، فيجب مناقشتها مع طبيبك، تشمل خيارات العلاج التقليدية الأدوية للسيطرة على الأعراض وتغيير نمط الحياة والعلاج المهني وعلاج النطق.



من هو المعرض لخطر الخرف؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في نهاية المطاف في الإصابة بالخرف، لا يمكن تغيير بعض العوامل ، مثل العمر والتاريخ العائلي ومتلازمة داون، تشمل عوامل الخطر الأخرى التي يمكن إدارتها النظام الغذائي والتمارين الرياضية ، والإفراط في شرب الكحول ، وعوامل الخطر القلبية الوعائية (مثل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول والسكري) ، والاكتئاب ، ومشاكل النوم ، وانخفاض مستويات بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية.

تتضمن النصائح للوقاية من الخرف أو تقليل المخاطر: الحفاظ على نشاط عقلك ، والإقلاع عن التدخين ، والحصول على ما يكفي من الفيتامينات ، وإدارة عوامل الخطر القلبية الوعائية ، وعلاج الحالات الصحية ، والحصول على نوم جيد.



المصدر: timesofindia.