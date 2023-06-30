حمادة عبد اللطيف: ثورة 30 يونيو صححت مسار قطاع الشباب والرياضة

قال حمادة عبد اللطيف حاوى الزمالك السابق إن سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت كفيلة باتمام تصحيح مسار قطاع الشباب والرياضة، بدعم كامل لأبطال مصر فى كل رياضة لتسجيل بطولات عربية وأفريقية وعالمية غير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وأضاف عبد اللطيف أن حديث القيادة السياسية عن تطوير الرياضة المصرية كانت بخطوات وجهود ملموسة على أرض الواقع وبتحرك كامل من أجهزة الدولة خاصة وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب عن فخره واعتزازه مستوى الجمهورية، من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدنى ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها فخره واعتزازه بالإنجازات الشبابية والرياضية التى باتت تتحدث عن نفسها فى سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال إنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014، وضع على رأس أولوياته الشباب ودمجهم بالمؤسسات التنفيذية المختلفة وتقلدهم المناصب القيادية بالدولة بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وأصبحت تعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة.. ففى عام الرئيس السيسى الأول من الحكم تجلت خطواته الجادة نحو إفساح المجال للشباب على كل الأصعدة بشكل عملى.

وشدد حاوى الزمالك على أن ما حدث من مكاسب ثورة يونيو المجيدة التى عبرت عن حال الشعب حينها ورفضه حكم الإخوان.



