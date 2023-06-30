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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نشاط مهم لـ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في كفر الشيخ

صدى البلد

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ورشة تدريبية للتوعية بأهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية منها والمتاح التقدم لها حاليا على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، بحضور  اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، الدكتور، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، محمد رأفت ، معاون محافظ كفر الشيخ، ومنسق عام اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة ، والسادة ممثلي محافظات كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، وبمشاركة أ.مصطفى عادل، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.محمد قطب، ممثل وزارة البيئة، د.أماني شاكر، ممثل المجلس القومي للمرأة، ووسام غانم، عضو المكتب الفني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنسق المبادرة.

وخلال افتتاحه للورشة التدريبية، رحب السيد المحافظ بالسادة المشاركين مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره، وتؤكد على أهمية المشروعات الخضراء في الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادم، مؤكدًا أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والنجاح الكبير الذي حققته في دورتها الأولى، ودور المشروعات المشاركة في خدمة المجتمع والدولة المصرية.

وقدمت وسام غانم، منسق المبادرة نظرة عامة على معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى اهتمام القائمين على المبادرة بتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أية عقبات أو مشاكل تواجه المشاركين عند التقدم في الدورة الثانية.

واستعرض ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معايير التقييم وتتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة وهو التمكين وتكافؤ الفرص، كما قدم أمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ممثل وزارة البيئة مفهوم وأنواع المشروعات الخضراء ومعايير تقييمها ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.

وأشارت ممثلة المجلس القومي للمرأة إلى معايير تقييم المشروعات الخاصة بالمرأة ومنها تمثيل المراة في المشروع والأدوار القيادية لها، مراعاة المشروع لإحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع، إلى جانب تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها والحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وعقب انتهاء فعاليات الورشة التدريبية، اصطحب كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لمحافظة كفر الشيخ السادة المحاضرين بالورشة في جولة تفقدية لقاعات التدريب التفاعلية بالمركز.

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