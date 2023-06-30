سياسة واقصاد القاهرة:نتيجة الفصل الدراسى الثانى بعد إجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، .

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى عقدت حضوريا بالكلية داخل قاعات ومعامل الكلية وسارت بدون معوقات أو مشاكل.

وأشار إلى أن أعمال الكنترولات تجري بالتزامن مع انتظام الاختبارات بشكل منتظم ويومى، تمهيدا لإعلان النتائج، مؤكدا أن أعمال الرصد والتصحيح تسير بشكل منتظم للمواد التى أداها الطلاب، تمهيدا لإعلان النتائج التى من المتوقع إتاحتها للطلاب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعلى الجانب الإخر، قال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة للجهود المبذولة من كافة منسوبي الكلية من أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومن كافة القيادات الأكاديمية بها وكلاءً، ورؤساء أقسام، ومديري المراكز البحثية والوحدات الخدمية، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وشركاء التنمية.

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هذا هو التجديد الثاني لاعتماد الكلية حيث سبق وحصلت الكلية على اعتماد الهيئة في عام 2011 كأول كلية اجتماعية، ثم تم تجديد الاعتماد في عام 2017، لتؤكد بجدارة استمرار استيفائها لمتطلبات الاعتماد بمحاوره المختلفة.