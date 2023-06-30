جامعة القاهرة تعلن موعد نتيجة الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد نتيجة طلبات الالتماس، التى قدمها الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إلي انه سوف يتم فتح باب الالتماسات علي إعادة رصد النتائج اعتبارا من يوم الثلاثاء الذي الموافق 4/7/2023 وحتي يوم الاحد الموافق 9/7/2023 علي أن يكون فحص الالتماسات يوم الاثنين 10/7 والثلاثاء 11/7 وإعلان نتيجة فحص الالتماسات يوم الأربعاء 12/7/2023.



جامعة القاهرة



على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنجازًا جديدًا للجامعة في التصنيفات العالمية، حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة في التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/ 2024؛ حيث قفزت الجامعة خلال عام واحد 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلى 560 عالميًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة من حيث أنها جامعة حكومية تضم أعدادًا هائلة من الطلاب إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة في فئة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم لأول مرة في هذا التصنيف من حيث جودة العملية التعليمية وغزارة الإنتاج العلمي العالمي المتخصص والمتميز في كافة مجالات البحوث المتطورة والتي تستوفي جميع شروط البحث العلمي الرصين من حيث التخصص الدقيق ومن حيث النشر في أكبر المجلات العلمية العالمية المبوبة بقواعد البيانات الأشهر.