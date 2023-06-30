عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن موعد نتيجة الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد نتيجة طلبات الالتماس، التى قدمها الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إلي انه سوف يتم فتح باب الالتماسات علي إعادة رصد النتائج اعتبارا من يوم الثلاثاء الذي الموافق 4/7/2023 وحتي يوم الاحد الموافق 9/7/2023 علي أن يكون فحص الالتماسات يوم الاثنين 10/7 والثلاثاء 11/7 وإعلان نتيجة فحص الالتماسات يوم الأربعاء 12/7/2023.

txt

95 عملية جراحية.. تفاصيل عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات القصر العيني أول أيام العيد

txt

جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي (ليدن) لعام 2023

txt

تجديد شهادة الأيزو لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

txt

إعلام القاهرة تختتم مناقشة مشروعات تخرج طلاب ماجيستير الإنتاج التليفزيوني

txt

تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من هيئة جودة التعليم

txt

مذاكرتش وحليت .. طلاب الثانوية العامة عن امتحانات اليوم

txt

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية

txt

جامعة القاهرة تواصل تفوقها وتحصد 17 جائزة في مهرجان إبداع 11

txt

الخشت يجتمع مع رئيس لجنة الإسكان للانتهاء من مشروعات العاملين بجامعة القاهرة

txt

رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تأبين الدكتور محمد عناني شيخ المترجمين العرب


جامعة القاهرة


على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنجازًا جديدًا للجامعة في التصنيفات العالمية، حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة في التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/ 2024؛ حيث  قفزت الجامعة خلال عام واحد 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلى 560 عالميًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة من حيث أنها جامعة حكومية تضم أعدادًا هائلة من الطلاب إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة في فئة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم لأول مرة في هذا التصنيف من حيث جودة العملية التعليمية وغزارة الإنتاج العلمي العالمي المتخصص والمتميز في كافة مجالات البحوث المتطورة والتي تستوفي جميع شروط البحث العلمي الرصين من حيث التخصص الدقيق ومن حيث النشر في أكبر المجلات العلمية العالمية المبوبة بقواعد البيانات الأشهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

نهب مركز تجاري كبير بباريس وسط أعمال الشغب| فيديو

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

قوات الأمن السعودي تلقي القبض علي 3 مقيمين مصريين.. اعرف السبب

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

95 عملية جراحية.. تفاصيل عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات القصر العيني أول أيام العيد

جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي (ليدن) لعام 2023

تجديد شهادة الأيزو لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

إعلام القاهرة تختتم مناقشة مشروعات تخرج طلاب ماجيستير الإنتاج التليفزيوني

تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من هيئة جودة التعليم

مذاكرتش وحليت .. طلاب الثانوية العامة عن امتحانات اليوم

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية

جامعة القاهرة تواصل تفوقها وتحصد 17 جائزة في مهرجان إبداع 11

ترشيحاتنا

بهذا السعر .. اشتري أرخص سيارة جديدة في مصر

أحمد موسى: الإخوان خططوا للبقاء في الحكم 500 سنة.. فيديو

الصفاقسي يهدي الترجي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

أسبارتام والإصابة بالسرطان .. مفاجأة صادمة من الصحة العالمية لعشاق المشروبات الغازية

غدا بدء تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر يوليو| كافة الطرق

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ