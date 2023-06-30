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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكرى 30 يونيو.. وزير الأوقاف: أحدثت نقلة غير مسبوقة في عمارة المساجد

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

صرح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن من أهم ما يحسب لثورة 30 يونيه أنها صححت مسار ومسيرة الخطاب الديني واستعادته من مختطفيه والمتاجرين به، فبعد 30 يونيه استعادت وزارة الأوقاف المصرية ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد، لتؤدي رسالتها الدينية بعيدًا عن الانحراف بها عن مسيرتها الصحيحة وتوظيفها في غير أداء رسالتها.

ذكرى 30 يونيو 

وأشار وزير الأوقاف في بيان اليوم: وبدأ الاهتمام بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة، وإنشاء أكاديمية للأوقاف كأعظم صرح في مجال تدريب الأئمة والواعظات في العالم، وهو ما يشهد به القاصي والداني، حيث أصبحت قبلة المتدربين من مختلف دول العالم وأنموذجًا يحتذى في مجالها.

كما تم إقرار عدة حوافز للأئمة في مجال الدراسات العليا سواء من خلال إقرار حافز التميز العلمي الإضافي للحاصلين على الماجستير والدكتوراة من الأئمة والعاملين بالأوقاف، أم من خلال منح الماجستير والدكتوراه المجانية التي توفرها الوزارة لهم.

وتابع: برز دور المرأة في المجال الدعوي بقوة من خلال تأهيل نخبة شديدة التميز من الواعظات يقفن بقوة إلى جانب الأئمة في أداء الرسالة الدعوية.

وشهدت عمارة المساجد عصرًا غير مسبوق كمًّا وكيفًا ، حيث بلغ عدد المساجد التي تم تشييدها أو إحلالها وتجديدها أو صيانتها وتطويرها أكثر من (10350) . 

وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة

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أفضل المساجد الجامعة

وشددت: على جميع المديريات ترشيح أفضل المساجد الجامعة المرشحة للحصول على شهادة جودة الأداء مع إعطاء درجة من مائة لكل مسجد وذكر مبررات الترشيح وذلك بواقع أفضل عشرة مساجد كمجموعة أولى في المديريات ( أ ) و أفضل خمسة مساجد جامعة كمجموعة أولى في المديريات ( ب ) وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه مع مراعاة تميز موقع المسجد وحالته الإنشائية والمعمارية ومستوى النظافة به ، و الأنشطة الدعوية التي تقام بالمسجد ، ودوره في خدمة المجتمع ، مع ترشيح أفضل مسجد في ذلك بكل إدارة سواء أكان ضمن العدد المحدد لكل مديرية أو إضافة له ، ورفع ذلك معتمدا من مدير المديرية ومدير الدعوة ومدير الإدارة الهندسية لرئيس القطاع الديني لتقوم لجنة ضمان الجودة الدعوية بتحليل البيانات واتخاذ ما يلزم من زيارات ميدانية وإعمال شئونها وإعداد تقريرها في ذلك ، علما بأن ذلك يهدف لوضع ضوابط قابلة للقياس تكون أنموذجا لما يجب أن يكون عليه المسجد المثالي والدور الذي يؤديه تحقيقا لرسالته وخدمة للمجتمع ، مع ترسيخ وتعزيز مفهوم المسجد الجامع وتحقيق رسالته الدينية والوطنية والمجتمعية والإنسانية وتفعيل دوره في أداء رسالته على أكمل وجه بإذن الله تعالى .

الأوقاف محمد مختار جمعة 30 يونيه وزارة الأوقاف عمارة المساجد ذكرى 30 يونيو

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