الحسيني قارئا وعبدالسلام خطيبا.. الأوقاف تستعد لـ الجمعة الثانية من ذي الحجة غدا

ينقل التلفزيون المصري، غدا الجمعة، شعائر صلاة الجمعة الثانية من ذي الحجة الموافق 12 من شهر الله الحرام ذي الحجة 1444هجرية - 30 يونيو 2023 م، من رحاب مسجد الإمام الحسين_ رضي الله عنه وارضاه بمحافظة القاهرة.

الجمعة الثانية من ذي الحجة

وتبدأ الجمعة الثانية من ذي الحجة بتلاوة للقارئ الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني، وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام، وذلك تحت عنوان: "حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن".

افتتاح 22 مسجدًا في الجمعة الثانية من ذي الحجة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 22 ) مسجدًا غدا الجمعة الثانية من ذي الحجة، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1214 ) مسجدًا منها ( 976 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 238 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. الرحمن القاضي - طهطا

2. الموازن ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا

مديرية أوقاف القاهرة

3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2

مديرية أوقاف الأقصر

4. الهجرة - البياضية

مديرية أوقاف الفيوم

5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق

6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان

مديرية أوقاف القليوبية

7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب

8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ

مديرية أوقاف المنيا

9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف الغربية

11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا

مديرية أوقاف الشرقية

12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق

مديرية أوقاف أسيوط

13. أولاد شمر – مير – القوصية

مديرية أوقاف بني سويف

14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. محمد رمضان – شارع المحطة

2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة

مديرية أوقاف القليوبية

3. العمري – منية السباع – بنها ثاني

مديرية أوقاف البحر الأحمر

4. عمار بن ياسر – سفاجا

مديرية أوقاف السويس

5. أحمد بن حنبل – حي فيصل

مديرية أوقاف الإسكندرية

6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان

مديرية أوقاف قنا

7. آل القاصرة – القلعة - قفط

مديرية أوقاف الشرقية

8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير