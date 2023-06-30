مع هاتفين جديدين.. سامسونج تتوسع في إنتاج المحمول من الفئة المتوسطة

تعمل شركة سامسونج Samsung الكورية ببطء على توسيع خيارات الهواتف الذكية متوسطة الفئة الموفرة في الميزانية، فبعد أن نجحت مع هواتف فئة الـ A الأكثر رواجا وشعبية ومنها طرازات Galaxy A14 5G و Galaxy A34 5G و Galaxy A54 5G أطلقت مجموعة أخرى وتشكيلة أخرى بأسعار معقولة ومنها طرازات Galaxy F14 5G و Galaxy M14 5G و Galaxy MF4 5G.

وفقا لتقرير موقع sammobile الآن ، تضيف الشركة الكورية الجنوبية المزيد من الهواتف إلى عائلة هواتفها الذكية متوسطة المدى من "جالاكسي"، وهما Galaxy M34 5G و Galaxy F34 5G.

تم رصد هاتف Galaxy F34 5G ، الذي يحمل رقم كودي للطراز SM-E346B / DS ، على الموقع الإلكتروني لسامسونج الهند. نشرت الشركة صفحة ويب خاصة للإعلان عن بعض مواصفات جهازها القادم Galaxy F34 5G ، مما يعني أن موعد طرحه الرسمي بات قريبا جدا.

Samsung

نظرًا لأنه هاتف من سلسلة Galaxy F ثنائي الشريحة يدعم اتصال الـ 5G، فقد يكون نسخة معدلة قليلاً من Galaxy M34 5G الذي يتم إطلاقه في الهند بتاريخ 7 يوليو القادم.

على الأرجح سيكون طراز Galaxy F34 5G مشابهًا جدًا لهاتف Galaxy M34 5G. وبالتالي سيكون مع شاشة عرض نوعها Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يمكن أن يأتي موبايل F34 5G بمعالج Exynos 1280 أو ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 1080 تقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت رام / 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت روم / 256 جيجابايت روم، مع إمكانية لزيادتها من خلال فتحة بطاقة microSD.

Samsung

فيما يتعلق بإمكانيات التصوير ، يمكن أن يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل ومستشعر رئيسي في الخلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. على غرار العديد من هواتف سلسلة Galaxy F الأخرى ، يمكن تشغيل Galaxy F34 5G ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة أو 6000 مللي أمبير في الساعة وتتميز بشحن سريع بقوة 25 وات.