أبو العينين: الحياة الحزبية عبارة عن تواجد في الشارع برؤية متفاعلة مع العالم| فيديو

تحدث النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «أتمنى ترشح عدد كبير لخوض انتخابات الرئاسة، بشرط أن يكون لديهم برامج جادة، والصندوق هو الحكم بين كل المرشحين، والتحدي الحقيقي، هو نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم».

وأوضح النائب محمد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة عبر قناة «صدى البلد»، بمناسبة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو، أنّ الشعب المصري لديه ثقة في القضاء والإشراف على الانتخابات، لافتا إلى أن البرامج الجيدة للمرشحين، والتاريخ الحزبي، سيسهم في نجاح الانتخابات.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنّه لا بد من الاستفادة من سلبيات الماضي، ويجب على المرشح أن يكون لديه برنامجا طموحا؛ لتفجير طاقات الشعب، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الحياة الحزبية عبارة عن تواجد في الشارع، برؤية متفاعلة مع العالم الداخلي والخارجي، بينما كل حزب ليس لديه تفاعل مع الناس؛ يجب عليه عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.

الحزب السياسي القوي لديه رؤية ومبادئ وشخصيات قوية

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أنّ الأحزاب السياسية المصرية، ضعيفة، ودورها السياسي ليس فعالا في الشارع، موضحا أن الحزب السياسي القوي، تكون لديه رؤية ومبادئ وشخصيات قوية.

واختتم النائب محمد أبو العينين، بالإشارة إلى أن التحالف الوطني يتقرب من كل طبقات المجتمع، ويناقش العديد من البرامج الاجتماعية؛ من أجل لم شمل الشعب المصري تحت مظلة، لها مصداقية، وأمينة، لافتا إلى أنه سيكون هناك قانون جديد من أجل التحالف الوطني؛ لتحديد دوره ورؤيته الكاملة.

