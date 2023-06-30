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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين: الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري ذكي وفطن جدا، ويعلم جيدا ماذا يفعل، ويعلم من هو القائد الذي قدم حياته فداء لمصر في 30 يونيو؛ لينقذ الشعب بأكمله من مصير مظلم ودموي.

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وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني مع برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي ، المذاع على قناة صدي البلد، في حوار بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، أن الشعب المصري يدرك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو 2013.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن الرئيس السيسي نزل في الشوارع؛ ليتابع الموقف في ثورة 30 يونيو بعينه، ويري ملايين المصريين يقفون مع بعضهم البعض في حب مصر.

30 يونيو 2013 أبو العينين وكيل مجلس النواب الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب محمد أبو العينين النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب برنامج على مسئوليتي ثورة 30 يونيو

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