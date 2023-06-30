أبو العينين: الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري ذكي وفطن جدا، ويعلم جيدا ماذا يفعل، ويعلم من هو القائد الذي قدم حياته فداء لمصر في 30 يونيو؛ لينقذ الشعب بأكمله من مصير مظلم ودموي.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني مع برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي ، المذاع على قناة صدي البلد، في حوار بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، أن الشعب المصري يدرك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو 2013.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن الرئيس السيسي نزل في الشوارع؛ ليتابع الموقف في ثورة 30 يونيو بعينه، ويري ملايين المصريين يقفون مع بعضهم البعض في حب مصر.