أبو العينين: قيادات أوروبا اندهشوا من قدرة مصر على مواجهة الإرهاب وهزيمته في سيناء

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مصر كان لديها تحديات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو، أهمها «الأمن والأمان»، مؤكدا أن عودة الأمن والأمان إلى مصر في هذه الفترة الوجيزة؛ أمر يُدرَّس للعالم كله، وعمل تاريخي للقوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأضاف «أبو العينين»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «كيفية لم الشمل لدولة بها 100 مليون مواطن، وعلى كل هذه المساحة، وتستطيع أن تستعيد الأمن والأمان، رغم وجود هجرة من الإرهابيين إلى سيناء؛ هذا عمل تاريخي».

‏وأضاف أبو العينين أن التهديد الإرهابي لم يكن على مصر فقط، ولكن كان يمس العالم كله، مؤكدا أنه قالها من قبل، أن «مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله»,.

وأشار إلى أن قيادات أوروبا اندهشوا من قدرة مصر على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه في سيناء.

مصر لديها إرادة قوية

‏ونوه «أبو العينين» بأن مصر لديها إرادة قوية، والقوات المسلحة استطاعت التصدي للإرهاب الذي كان ينتشر في كل محافظاتها.