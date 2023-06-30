عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: قيادات أوروبا اندهشوا من قدرة مصر على مواجهة الإرهاب وهزيمته في سيناء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مصر كان لديها تحديات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو، أهمها «الأمن والأمان»، مؤكدا أن عودة الأمن والأمان إلى مصر في هذه الفترة الوجيزة؛ أمر يُدرَّس للعالم كله، وعمل تاريخي للقوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأضاف «أبو العينين»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «كيفية لم الشمل لدولة بها 100 مليون مواطن، وعلى كل هذه المساحة، وتستطيع أن تستعيد الأمن والأمان، رغم وجود هجرة من الإرهابيين إلى سيناء؛ هذا عمل تاريخي».

‏وأضاف أبو العينين أن التهديد الإرهابي لم يكن على مصر فقط، ولكن كان يمس العالم كله، مؤكدا أنه قالها من قبل، أن «مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله»,.

وأشار إلى أن قيادات أوروبا اندهشوا من قدرة مصر على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه في سيناء.

مصر لديها إرادة قوية

‏ونوه «أبو العينين» بأن مصر لديها إرادة قوية، والقوات المسلحة استطاعت التصدي للإرهاب الذي كان ينتشر في كل محافظاتها.

محمد أبو العينين ثورة 30 يونيو على مسئوليتي أحمد موسى صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

أفشة عنده حق .. رسالة قوية من شوبير بشأن الأهلي

ترشيحاتنا

على مؤسسات التمويل دعمه.. أبو العينين يكشف عن مشروع عظيم يتعلق بنهر النيل

محمد أبو العينين: الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن.. فيديو

أبو العينين: الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو

روسيا تحجب مواقع إخبارية مرتبطة بـ فاجنر

لموسم إضافي.. ليفربول يُمدد عقد حارسه رسميًا

أبو العينين: محمد مرسي وضع نفسه فوق القانون| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ