أبو العينين: الغرب كان سعيدا لما يحدث بمصر من خراب بسبب الإخوان

قال النائب محمد ابو العينين، وكيل مجلس النواب، إن القوات المسلحة المصرية انحازت للشعب المصري في ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن الغرب كان سعيداً لما يحدث في مصر من خراب عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية أثناء حكمها لمصر.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أنه ذهب لمقر الأمم المتحدة وقابل كبار مسؤوليها بعد ثورة 30 يونيو لتصحيح المشهد عن مصر، موضحاً أن جماعة الإخوان الإرهابية صدرت مشهد كاذب للعالم عن حقيقة ثورة 30 يونيو.

وتابع محمد أبو العينين، أن استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم يعني انتشار الفوضي والإرهاب وفشل الدولة المصرية في كافة المجالات والقطاعات.