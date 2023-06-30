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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بكري : النائب محمد أبو العينين دفع ضريبة غالية للدفاع عن الوطن

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

كشف النائب مصطفى بكري، عن دور الإعلاميين في مواجهة بطش جماعة الإخوان الإرهابيين، أثناء توليهم الحكم، كما تحدث عن دور المنابر الإعلامية قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف النائب مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على فضائية صدى البلد، أن قناة صدى البلد، كان لها دور كبير في التوعية الوطنية، ومواجهة بطش الإخوان، بالإضافة إلى دورها في ثورة 30 يونيو. 

وأوضح النائب مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، دفع ضريبة الدفاع عن الوطن من خلال قناة صدى البلد، حيث تم تهديد كافة مصانعه، وإحداث اضطرابات للعمال لإحداث خسائر له من أجل أن تصمت القناة.

واستعرض النائب مصطفي بكري، مجموعة من الفيديوهات للعديد من الإعلاميين الذين تحدثوا عن خطورة حكم الاخوان وتهديدها لاستقرار الدولة المصرية، وعلى رأسهم 'الإعلامي أحمد موسى، وحمدي رزق، وعزة مصطفى، ورولا خرسا'.

التهديد

وأضاف النائب مصطفى بكري، أن أسلوب جماعة الإخوان الإرهابية يعتمد على التهديد، ولا يعطي حرية للآخرين للرد أو الدفاع، لافتًا إلى بعد فشلهم في مواجهة المنابر الإعلامية، تم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ذلك.

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