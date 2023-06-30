أبو العينين: محمد مرسي وضع نفسه فوق القانون| فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية، صدَّرت مشهدا كاذبا للعالم عن حقيقة ثورة 30 يونيو، كما أن محمد مرسى وضع نفسه فوق القانون، لذا فإن استمرار جماعة الإخوان في الحكم؛ كان يعني انتشار الفوضى والإرهاب وفشل الدولة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة عبر قناة «صدى البلد»، بمناسبة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو، أن مصر فقدت الأمن والأمان في عهد الإخوان، منوهًا بأنه في حال استمر الإخوان في الحكم؛ كنا سنلقى مصير دول مثل سوريا واليمن وليبيا، رغم حزني الشديد على ما تمر به حاليا تلك الدول.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن الشباب العربي يحتاج إلى توعية كبيرة، ولا بد أن ترتقي الطموحات عن الماضي، واستغلال الموارد الطبيعية العربية؛ من أجل النهوض بدولنا، كما أن القضايا الداخلية لكل دولة شغلتها عن تفجير طاقات شبابها.

وأكد أن عودة الأمن والأمان في مصر، حدث تاريخي، وأمر يدرس خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، أي منذ ثورة 30 يونيو، كما أن القوات المسلحة تصدت للإرهابيين القادمين من أفغانستان إلى سيناء، ومصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم.

تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين مع الأمين العام للأمم المتحدة

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والتي استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة؛ من أجل إقناعه أن ما حدث في مصر “ثورة تعبر عن إرادة الشعب”.

وقال وكيل مجلس النواب، إنه عقب عرض الفيديوهات الكاملة عن ثورة 30 يونيو، وأعمال الإخوان الإرهابية؛ اقتنع الأمين العام للأمم المتحدة، أن ما حدث في مصر “ثورة بإرادة شعبية”، وخرج بعدها وتحدث بعدها لوسائل الإعلام، أن ما حدث في مصر ثورة.