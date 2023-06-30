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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استغلال الموارد وطاقات الشباب.. أبو العينين يوجه نصائح لحكومات الدول العربية

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب حبه وتقديره لكافة الشعوب العربية، متمنيا لجميع الدول الأمن والأمان والتقارب فيما بينها.

وقال محمد أبو العينين خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي عبر قناة صدي البلد أن الشباب العربي يحتاج إلى توعية كبيرة، وهذا دور الحكومات وجامعة الدول العربية.


الطموحات

وأضاف وكيل مجلس النواب: لابد أن ترتقي لطموحات عن الماضي، واستغلال الموارد الطبيعية العربية، من أجل النهوض بدولنا، كما أن القضايا الداخلية لكل دولة شغلتهم عن تفجير طاقات شبابها.

وأكد النائب محمد أبو العينين ، أن عودة الأمن والأمان في مصر حدث تاريخي وأمر يدرس خلال السنوات الـ10 الأخيرة أي منذ ثورة 30 يونيو، كما أن القوات المسلحة تصدت للإرهابيين القادمين من أفغانستان إلى سيناء، ومصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم.

 

أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أحمد موس سيناء القوات المسلحة

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