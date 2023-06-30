أبو العينين: الرئيس السيسي أقام بنية أساسية جديدة لمصر وساهم في زيادة قيمة الأراضي

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،‏ إن في أول الثمانينيات الزعيم الراحل السادات وجه بإقامة المدينة الصناعية في العاشر من رمضان والأراضي وقتها كانت تباع بجنيه واحد للمتر، في عهد الزعيم الراحل السادات ولكنها كانت بدون بنية أساسية.

وتابع أبو العينين خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع علي قناة صدي البلد، إن الرئيس الراحل مبارك كان يزور المصانع ويقابل المستثمرين ويفتخر بالصناعة المصرية وكان يوجه بزيارة ضيوف مصر للمصانع المصرية وهذا طور من الصناعة وقتها.

عهد الرئيس السيسي

وأضاف أبو العينين: أما الرئيس السيسي أقام بنية أساسية جديدة لمصر وساهم في زيادة قيمة الأراضي من خلال القيمة المضافة (البنية الأساسية).

ونوه أبو العينين بأن أسعار الأراضي زادت قيمتها في كل المدن الجديدة، كذلك أيضا الصعيد الذي شهد نقلة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، وإدارة الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في التطوير والتحديث.