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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: عرضت على بان كي مون حقائق ثورة 30 يونيو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ‏إنه كان هناك حالة خوف لدى الشعب أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية وبلطجة في كل مكان.

وتابع أبو العينين خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع علي قناة صدي البلد، أنه التقى ببان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وجلس ساعة ونصف يستمع إلى الحقائق التي عرضها عليه عن ثورة 30 يونيو.

30 يونيو ثورة شعب 

وأضاف  أن بان كي مون علم أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش بعد أن عرض عليه كل الحقائق ونقل له كل ما حدث في مصر من إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية إلى بان كي مون بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو انقذت مصر من مصير سوريا واليمن وليبيا.

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