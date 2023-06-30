أحمد موسى: مصر تغيرت للأفضل في كل المجالات بعد رحيل جماعة الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسي، إنه كانت هناك بروفة حقيقية لثورة 30 يونيو قبل حدوثها بأشهر عندما خرج 700 ألف مواطن مصري الي قصر الاتحادية عندما أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان الدستوري المستبد في 21 نوفمبر 2011.

وأضاف "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أن الدولة المصرية تغيرت للأفضل في كل المجالات بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية فشلت في حشد عناصرها في ثورة 30 يونيو.

وتابع أحمد موسي، أن جميع المصريين شاركوا في ثورة 30 يونيو التي رفضت إستمرار وجود جماعة الإخوان الإرهابية وهذا فخراً للجميع.