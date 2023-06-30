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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر تغيرت للأفضل في كل المجالات بعد رحيل جماعة الإخوان

أحمد موسي
أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسي، إنه كانت هناك بروفة حقيقية لثورة 30 يونيو قبل حدوثها بأشهر عندما خرج 700 ألف مواطن مصري الي قصر الاتحادية عندما أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان الدستوري المستبد في 21 نوفمبر 2011.

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أحمد موسى في ذكرى 30 يونيو: الإخوان دمروا الوطن وقسموا الشعب وهددوا المصريين

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أحمد موسى: المرأة المصرية أيقونة ثورة 30 يونيو.. فيديو

 

وأضاف "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أن الدولة المصرية تغيرت للأفضل في كل المجالات بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية فشلت في حشد عناصرها في ثورة 30 يونيو.

وتابع أحمد موسي، أن جميع المصريين شاركوا في ثورة 30 يونيو التي رفضت إستمرار وجود جماعة الإخوان الإرهابية وهذا فخراً للجميع.

أحمد موسى الإخوان الإرهابية الإعلامي أحمد موسى الإعلان الدستوري الجماعة الارهابية الرئيس المعزول محمد مرسي الدولة المصرية

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