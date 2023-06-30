أحمد موسى في ذكرى 30 يونيو: الإخوان دمروا الوطن وقسموا الشعب وهددوا المصريين

أكّد الإعلامي أحمد موسى، أنه ذهب اليوم إلى كوبري قصر النيل بالقاهرة الذي شهد تظاهر المصريين في ثورة 30 يونيو للمطالبة بإسقاط حكم المرشد حينما لم يكن هناك موضع قدم خاليا من المصريين قبل 10 سنوات.

أضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّه يجب ألا ننسى يوم 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ مشيرا إلى أن الإخوان دمروا الوطن وقسموا الشعب وهددوا المصريين، لكن الشعب المصري تحداهم ورفض حكم الجماعة الإرهابية وحرروا الوطن من احتلال الإخوان.

الهتافات كانت تعلو في الميادين

تابع أحمد موسى، أن الهتافات كانت تعلو في الميادين «اصحى يا مرسي وصحى النوم 30 يونيو آخر يوم» ولم يكن هناك موضع قدم في كوبري قصر النيل، لافتا إلى أن القوات المسلحة لبت نداء المصريين وانحازت لإرادة الشعب في ثورة 30 يونيو.

أردف أحمد موسى، أنّ المصريين تحركوا من كل مكان إلى ميدان التحرير للمطالبة بسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن كل من شارك في ثورة 30 يونيو لا بد ان يشعر بالفخر.

