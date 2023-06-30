أحمد موسى: 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ البشرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم تأتي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، موضحًا أن الشعب خرج بعد عام من حكم الإخوان، وأن هذا العام شهد الخراب في كل شيء.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الشعب تحدى الإخوان، والكل خرج وظل يهتف "يسقط يسقط حكم المرشد، أصحى يا مرسي وصح النوم 30 -6 آخر يوم".



ولفت أحمد موسى إلي أن الجميع لن ينسى هذا اليوم العظيم، وأن الشعب خرج للخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.



وأشار إلي أن أمواج من البشر، خرجوا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب لـ نداء المصريين، و القوات المسلحة لبت نداء المصريين و انحازت لإرادة الشعب.

وتابع أحمد موسى: مصر خرجت يوم 30 -6، وحرر الوطن من احتلال جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع موسى: اليوم نحتفل بمرور 10 سنوات على أعظم ثورة في تاريخ البشرية، ثورة 30 يونيو.. الشعب المصري العظيم رفض أن تحكمه جماعه إرهابية خائن" "خرج الشعب العظيم في كل نجع وقرية ومدينة، والجميع يهتفون (يسقط حكم المرشد) … يسقط حكم مرسي وجماعته الظلامية.. ".

وأضاف: "نجحت ثورتنا العظيمة في تحرير الوطن من المحتل الإخواني وعصابته التي هددت وروعت الناس في كل مكان، انتصرنا على الطاغية مرسي وجماعته وأعدنا مصر لشعبها.. كل التحية للشعب الذي ثار ضد الاستبداد الإرهابي.. شكرا لجيش مصر العظيم.. وللقائد الذي انحاز لمطالب الشعب.

شكرا لرجال الشرطة البواسل…شكرا لقضاة مصر الأجلاء.. 10 سنوات على الثورة السلمية.. ثورة يونيو التي أنقذت الوطن من الحرب الأهلية ومن التقسيم… 10 سنوات على ثورة العزة والكرامة والمجد… كل عام وبلدنا وشعبنا بخير وفي أمن واستقرار ومحبة".