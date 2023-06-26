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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: قائد قوات الدفاع الجوي وجه تحذيرا من الاقتراب لسماء مصر..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لـ قوات الدفاع الجوي في ذكرى احتفالها الـ53 لبناء حائط الصواريخ في 30 يونيو 1970، الذي اتخذ عيدا لها.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العيد عيدين، وعقب انتكاسة يونيو 1967، تم بناء حائط الصواريخ، لحماية السماء من طائرات العدو.

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن بناء حائط صد الصواريخ بالتعاون مع الشركات المدنية، وتم بنائه في 40 يوميا، وتم رصده من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشن الهجوم عليه.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن العدو شن هجوما على حائط الصواريخ، وتم تدمير 4 طائرات إسرائيلية، وفي الهجوم الثاني تم تدمير 17 طائرة إسرائيلية، وإصابة أكثر من 30 طائرة، وأسر عدد من الجنود الإسرائيليين.

 

ولفت أحمد موسى، إلى أن قوات الدفاع الجوية قامت ببتر يد الذراع الأولى للعدو الإسرائيلي «سلاح الطيران»، لأن سماء مصر كانت بدون بغطاء، ولا يوجد تصدي له، ولكن بعد تكوين حائط الصواريخ ردينا الصاع صاعين.

 

وأشار موسى، إلى أن القطاع الجوي يتملك كل الأجهزة الحديثة، كما أن الرئيس السيسي وضع خطة لتطوير  قطاعات القوات المسلحة بأحدث الأجهزة، مؤكدًا أن الانفاق على القوات المسلحة أهم إنفاق يتم.

 

وأفاد: أن قائد قوات الدفاع الجوي، وجه تحذيرا لأعداء مصر من الاقتراب من سماء مصر، كما أننا لا نتحدث كثيرا عن دفاعنا الجوي، ويجب علينا أن نفتخر بقواتنا المسلحة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث في 2014، بعزة وثقة عن قوة الجيش بمختلف قطاعاته، مضيفًا إلى أن «الذي عملها مرة قادر أن يعملها مائة مرة».

 

واختتم موسى حديثه قائلًا: «لدينا جيش رشيد، يحمي ولا يدمر، وهذه ثوابت، كما أن الجيش القوي لا يمكن أن يأكل أحد لقمته، ومن يمتلك القوة يستطيع فرض إرادة السلام، إحنا دولة كبيرة أوي ونوعنا أسلحتنا، وما نتملكه فخر لينا». 

أحمد موسى الاحتلال الاسرائيلي الدفاع الجوي الرئيس السيسي الإعلامي أحمد موسى القوات المسلحة

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