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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عقار سيدي بشر المنكوب.. فيديو

عقار سيدي بشر
عقار سيدي بشر

استعرض الإعلامي أحمد موسى،  مجموعة من الفيديوهات أظهرت لحظة انهيار عقار مكون من 13 طابق، في منطقة سيدي بشري بمحافظة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الإثنين.

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أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حادث انهيار عقار الإسكندرية.. فيديو

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العقار المنهار  يقصده الراغبين في التنزه على شواطئ الإسكندرية، وهي مكتظة بالمواطنين لأن هذا الوقت موسم السياحة والمصيف في الإسكندرية.

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن هناك العديد من شهود العيان، قالو إن هذا العقار مكتظ بالمواطنين والسودانيين، كما أن البعض يقول أن هذا العقار خالٍ من السكان، مضيفًا: “محدش عارف الحقيقة فين.”

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التي تضم مباني مخالفة، حيث تم رصد 133 ألف حالة مخالفة بناء من 2011 إلى 2020.

ولفت أحمد موسى، إلى أنه عند حدوث أي حادث مأساوي مثل انهيار العقار، تطرح العديد من التساؤلات عن تراخي الحكومة، خصوصا أن المتربصين يتصيدون الأخطاء.

وأشار موسى، إلى أنه عندما تقوم الدولة بإنشاء مدن جديدة، أو نقل المواطنين لمكان آخر لتطوير العقارات المخالفة، يقولون أن الحكومة تهجر المواطنين. 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الاسكندرية انهيار عقار العقارات المخالفة

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