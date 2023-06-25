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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يسابق الزمن وأحدث ثورة زراعية هائلة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أحدث ثورة خضراء هائلة ويسابق الزمن، كما أنه أحدث نقلة غير مسبوقة في الزراعة.

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:"مصر تستهدف زراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية من خلال مياه النهر الصناعي، لافتا إلى أنّ المساحة الهائلة التي سوف تُزرع تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن النهر الصناعي لزراعة الدلتا الجديدة يعمل بأحدث التكنولوجيات لإجراء معالجة ثلاثية على مياه الصرف الصحي، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل فجوة الاستيراد وتحقيق التنمية المستدامة.


 

أحدث التكنولوجيا أحدث التكنولوجيات أحمد موسى التنمية المستدامة 2 2 مليون فدان

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