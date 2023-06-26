أحمد موسى يهنئ "الدفاع الجوي" بعيدها الـ53: كل سنة وأنتم طيبين يا أبطال

هنأ الإعلامي أحمد موسى، قوات الدفاع الجوي بعيدها الـ 53، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين يا أبطال".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قوم 30 يونيو هو يوم عيد قوات الدفاع الجوي، لأنه بعد الذي حدث بعد عام 1967 دخلنا حرب الاستنزاف، وتم اتخاذ قرار بعمل منظومة للدفاع الجوي تحت قيادة موحدة وتجهيزات مواقع تحصينات وتوفير حماية للمعدات".

وأضاف: "تم عمل شبكة صواريخ للجيش المصري، واتعملت هذه الشبكة خلال 40 يوم"، لافتا: "شبكة الصواريخ اتعملت بين القوات المسلحة والشركات المصرية الكبيرة ومنها المقاولون العرب، وأطلق على هذه الشبكة حائط الصواريخ، وكانت ملحمة مصرية بامتياز".

