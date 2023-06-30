أحمد موسى عن 30 يونيو: انتصرنا على الطاغية مرسي وجماعته وأعدنا مصر لشعبها

احتفل الإعلامي أحمد موسى، بذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب موسى: "اليوم نحتفل بمرور 10 سنوات على أعظم ثورة في تاريخ البشرية، ثورة 30 يونيو.. الشعب المصري العظيم رفض أن تحكمه جماعه إرهابية خائنة…".

وأكمل أحمد موسى: "خرج الشعب العظيم في كل نجع وقرية ومدينة، والجميع يهتفون (يسقط حكم المرشد) … يسقط حكم مرسي وجماعته الظلامية.. ".

وأضاف: "نجحت ثورتنا العظيمة في تحرير الوطن من المحتل الإخواني وعصابته التي هددت وروعت الناس في كل مكان".

واختتم تدوينته: “انتصرنا على الطاغية مرسي وجماعته وأعدنا مصر لشعبها.. كل التحية للشعب الذي ثار ضد الاستبداد الإرهابي.. شكرا لجيش مصر العظيم.. وللقائد الذي انحاز لمطالب الشعب..

شكرا لرجال الشرطة البواسل…شكرا لقضاة مصر الأجلاء.. 10 سنوات على الثورة السلمية.. ثورة يونيو التي أنقذت الوطن من الحرب الأهلية ومن التقسيم… 10 سنوات على ثورة العزة والكرامة والمجد… كل عام وبلدنا وشعبنا بخير وفي أمن واستقرار ومحبة".