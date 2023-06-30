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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: المرأة المصرية أيقونة ثورة 30 يونيو.. فيديو

أحمد موسي
أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أغنية تسلم الأيادي كانت أيقونة ثورة 30 يونيو المجيدة الذي خرج فيها الشعب المصري بأكمله لإنهاء حكم جماعة الإخوان المحظورة التي كانت تريد مصير دموي لمصر والمصريين.

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من فوق كوبري قصر النيل | أحمد موسى يسترجع ذكريات 30 يونيو

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أحمد موسى: 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ البشرية

 

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أن المصريون نزلوا بالملايين إلى الميادين في كل المحافظات للمطالبة برحيل حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يشككون في أعداد المواطنين الذين نزلوا إلي الشوارع والميادين للمطالبة برحيلهم، موضحاً أن المرأة كانت الأيقونة للثورة وحريصة علي اصطحاب العائلة للنزول إلى الميادين في ثورة 30 يونيو.

30 يونيو المجيدة 30 يونيو أحمد موسى أغنية تسلم الأيادى الإخوان الإرهابية الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري

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