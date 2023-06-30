أحمد موسى: المرأة المصرية أيقونة ثورة 30 يونيو.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أغنية تسلم الأيادي كانت أيقونة ثورة 30 يونيو المجيدة الذي خرج فيها الشعب المصري بأكمله لإنهاء حكم جماعة الإخوان المحظورة التي كانت تريد مصير دموي لمصر والمصريين.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أن المصريون نزلوا بالملايين إلى الميادين في كل المحافظات للمطالبة برحيل حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يشككون في أعداد المواطنين الذين نزلوا إلي الشوارع والميادين للمطالبة برحيلهم، موضحاً أن المرأة كانت الأيقونة للثورة وحريصة علي اصطحاب العائلة للنزول إلى الميادين في ثورة 30 يونيو.