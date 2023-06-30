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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من فوق كوبري قصر النيل | أحمد موسى يسترجع ذكريات 30 يونيو

أحمد موسى
أحمد موسى

خصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم، من أجل استرجاع ما حدث من 10 سنوات بـ ميدان التحرير و كوبري قصر النيل. 

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أحمد موسى عن 30 يونيو: انتصرنا على الطاغية مرسي وجماعته وأعدنا مصر لشعبها

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أحمد موسى: القبض على مقاول ومالك الدور 14 بعقار سيدي بشر بالإسكندرية

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين خرجوا من أجل تحرير الوطن في 30 يونيو من ظلم الجماعة الإرهابية، موضحًا أن الشعب خرج بعد عام من حكم الإخوان، وأن هذا العام حدث الخراب و كل شيء.

ولفت أحمد موسى إلي أن كل الشعب تحدى الإخوان، و الكل خرج وظل يهتف.. " يسقط يسقط حكم المرشد، اصحى يا مرسي وصح النوم 30 -6 آخر يوم".


ولفت إلي أن الجميع لن ينسى هذا اليوم العظيم، وأن الجميع يجب ألا ينسى هذا اليوم العظيم، وأن الشعب خرج للخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.


وأشار إلي أن هناك أمواج من البشر، خرجوا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب لـ نداء المصريين، و القوات المسلحة لبت نداء المصريين وانحازت لإرادة الشعب.

وتابع أحمد موسى، مصر خرجت يوم 30 -6، و حررت الوطن من احتلال جماعة الإخوان الإرهابية.


وتابع موسى:  اليوم نحتفل  بمرور 10 سنوات على أعظم ثورة في تاريخ البشرية، ثورة 30 يونيو.. الشعب المصري العظيم رفض أن تحكمه جماعه إرهابية خائن" "خرج الشعب العظيم في كل نجع وقرية ومدينة، والجميع يهتفون (يسقط حكم المرشد) … يسقط حكم مرسي وجماعته الظلامية.. ".

وأضاف: "نجحت ثورتنا العظيمة في تحرير الوطن من المحتل الإخواني وعصابته التي هددت وروعت الناس في كل مكان"انتصرنا على الطاغية مرسي وجماعته وأعدنا مصر لشعبها.. كل التحية للشعب الذي ثار ضد الاستبداد الإرهابي.. شكرا لجيش مصر العظيم.. وللقائد الذي انحاز لمطالب الشعب..


شكرا لرجال الشرطة البواسل …شكرا لقضاة مصر الأجلاء.. 10 سنوات على الثورة السلمية.. ثورة يونيو التي أنقذت الوطن من الحرب الأهلية ومن التقسيم… 10 سنوات على ثورة العزة والكرامة والمجد… كل عام وبلدنا وشعبنا بخير وفي أمن واستقرار ومحبة".

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى قناة صدي البلد صدى البلد 30 يونيو

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