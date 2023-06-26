أحمد موسى: القبض على مقاول ومالك الدور 14 بعقار سيدي بشر بالإسكندرية

أعلن الإعلامي أحمد موسى، نقلا عن مصدر أمني لـ "على مسؤوليتي"، إلقاء أجهزة الأمن على المقاول ومالك الدور الـ14 المخالف، في عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر أمني أبلغنا بمعلومات مهمة وهي أن أجهزة الأمن ألقت القبض على مالك العقار، والمقاول الذي قام بإنشاءات في الطابق الـ14".

وفي ذات السياق، انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب حادث انهيار عقار الإسكندرية، قائلا: "كان فيه دور طالع ليه قرار إزالة متنفذش".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عمارة 14 دور انهارت في الإسكندرية، والناس بتتكلم على أعداد موجودة تحت الأنقاض".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "العمارة واحدة من العمارات المتميزة على البحر"، موضحا: "فيه سيدة بتتحدث عن أن فيه 4 من ولادها موجودين تحت الأنقاض".